Milan, Nainggolan: «Manca uno coi cogl*oni. Su LEAO...»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter tra le altre, ha parlato della situazione Milan e di Leao

Radja Nainggolan è stato intervistato a Gurulandia per parlare di Milan e di Rafael Leao. Il centrocampista ex Inter e Roma ha rilasciato dichiarazioni importanti dal punto di vista della critica.

LE PAROLE – « Leao? Se giocasse con me lo metterei in riga. Leao per me se mette più continuità può diventare un giocatore di livello mondiale. Al Milan manca uno con i cogl*oni, che può spingere gli altri e si fa rispettare quando dice qualsiasi cosa».