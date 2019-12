Milan, Nocerino: «Ibrahimovic? Se non hai carattere non puoi giocare con lui»

Milan, le parole dell’ex rossonero Nocerino sulla decisione di Ibrahimovic di tornare nel campionato di Serie A

Sono stati insieme in campo, ora si ritroveranno e Ibrahimovic sarà nuovamente un calciatore rossonero. Antonio Nocerino ha parlato proprio di questo nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«Ci siamo sentiti ma giuro che non abbiamo affrontato il discorso mercato, scelte troppo personali. Una cosa però la posso garantire: se Zlatan ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo, vedrete, per tentare di tornare in Europa e per fare strada in Coppa Italia».

DUBBI – «Non capisco i dubbi di alcuni tifosi e osservatori, per un campione come lui l’età è solo un numero: mentalmente e atleticamente sta benissimo, e arriva da un campionato molto fisico come la Mls, gli basterà qualche settimana per tornare al top».

TEST PER I COMPAGNI – «Competitività, già in allenamento: Zlatan si infuria anche se perde una partitella. Personalità, e sarà un bel “test” per i compagni, perché se non hai abbastanza carattere non puoi giocare con lui. E qualità: è un fuoriclasse che riesce a migliorare il rendimento di tutto il gruppo».