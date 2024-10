Milan, gli strani numeri del suo campionato: pochi falli, troppi cartellini. Fonseca deve lavorarci, ma anche lui è nervoso...

L’analisi sui numeri fatti registrare dal Milan di Paulo Fonseca in questo inizio di Serie A tra falli fatti e cartellini. Tutti i dettagli

C’è uno strano dato nel Milan di Fonseca e sul suo andamento in Serie A. Non ci riferiamo alla classifica, che dopo la vittoria nel derby non ha trovato continuità ed è la peggiore dal 2019-20. La statistica più strana è che il Milan è la seconda squadra meno fallosa del campionato – in testa c’è il Torino di Vanoli – ma riceve una marea di cartellini. Due sono le espulsioni (quella di Theo Hernandez a Firenze è arrivata dopo quella apparsa esagerata di Bartesaghi con il Lecce).

Ben 13 le ammonizioni, 4 in più di formazioni come la capolista Napoli, l’Inter e la Roma. Anche questo è un aspetto sul quale deve assolutamente lavorare Paulo Fonseca, un sintomo di nervosismo o di interventi troppo violenti che va corretto per condurre partite più serene. Lo si è visto anche nell’ultima gara, non solo con il rosso al capitano maturato per le proteste dopo il novantesimo, ma con un atteggiamento che ha portato lo stesso tecnico portoghese a ricevere un cartellino giallo.