Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha incontrato l’agente di Max Meyer, centrocampista tedesco che lascerà in estate lo Schalke 04 a parametro zero

Max Mayer il mese scorso ha annunciato ufficialmente che lascerà in estate lo Schalke 04. L’attaccante tedesco ha attirato l’interesse di molte big europee mentre in Italia la prima a farsi avanti per il giocatore è stato il Milan. Diverse fonti hanno confermato che il ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli avrebbe oggi incontrato il procuratore di Meyer, Fabio Parisi, a Casa Milan. Il costo dell’operazione tra cartellino, bonus e commissioni dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Meyer, che compirà 23 anni a settembre, sarebbe anche interessato alla proposta del club di via Aldo Rossi ma dalla Premier League sono arrivate proposte decisamente più interessanti in termini puramente monetari. Sul centrocampista ci sarebbe comunque anche l’Hoffenheim e al momento il club tedesco sembra essere in vantaggio su tutti. Meyer ha chiuso questa stagione nello Schalke 04 con 1 gol e 1 assist in Coppa di Germania e 24 presenza in Bundesliga.