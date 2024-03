Milan perquisizione Guardia di Finanza: cosa rischia in Europa?

Milan, cosa rischiano i nerazzurri dopo la perquisizione di oggi della Guardia di Finanza in sede? La posizione della UEFA

Dopo l’intervento della Guardia di Finanza a Casa Milan, i rossoneri stanno valutando quelli che potrebbero essere i possibili rischi e le sanzioni in prospettiva per la prossima stagione. Per quanto riguarda le coppe europee, l’UEFA sta osservando l’evolversi della situazione restando in contatto con la Procura di Milano in cui venisse confermata la condotta fraudolenta per aggirare quanto previsto dall‘articolo 5.

Questo articolo sancisce: «Nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa può, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club». Nella peggiore delle ipotesi, l’UEFA potrebbe escludere il Milan e il Lille dalle coppe europee. Come riportato da Gazzetta.it, per il momento non esiste ancora un’inchiesta della Uefa.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM