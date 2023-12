Milan, Pioli: «Abbiamo un solo obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo»

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Milan con il Newcastle. Di seguito le sue parole.

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Molto semplice abbiamo un solo obiettivo vincere e so che la squadra farà di tutto per questo primo vero bivio della stagione»

IBRAHIMOVIC – «Ci siamo sentiti ieri, è sempre stato un top e affronterà questa sfida come sempre sarà un valore aggiunto»

PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE – «Abbiamo parlato tanto, sappiamo l’importanza del rimanere in Europa, dobbiamo fare diventare questo momento il nostro momento, i fioretti lasciamoli stare»

TONALI – «Sono vicino a Sandro, putroppo è caduto in una cosa delicata, gli siamo vicini e spero gli possa servire in futuro. Non ci sono dubbi sulle sue qualità il Newcastle ha preso un ottimo giocatore»

COME STA LEAO – «Rafa sta bene, è pronto per giocare anche dall’inizio».