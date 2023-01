Milan, Pioli: «Avremo la forza di reagire con il lavoro a questo duro colpo»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la netta sconfitta in finale di Supercoppa Italiana: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato a Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana.

MILAN SOTTOMESSO – «Primo tempo non all’altezza, commettendo troppi errori. Dopo abbiamo provato a riparirla con un buon inizio di secondo tempo, ma abbiamo fatto troppo poco per meritare di fare meglio».

ERRORI – «Chiaramente non siamo abituati, se fai certi errori diventano pesanti. Non è il momento migliore a livello mentale, dobbiamo fare di più e fare meglio».

COME SI RIPARTE – «Si riparte lavorando meglio per rialzare il nostro livello. E’ una sconfitta che ci fa molto male, è un trofeo che non riusciamo a vincere ma noi dobbiamo tornare a giocare come sappiamo».

MILAN TRISTE – «Non me l’aspettavo. Conosco i miei giocatori, quando prepariamo una partita così importante mi aspettio prestazioni molto positive. Facciamo fatica a reagire agli errori e a rimanere squadra. Non regiamo collettivamente e questo ci pesa un po’. Purtroppo non abbiamo reagito alle difficoltà della partita».

THEO HERNANDEZ – «Non parlerei di atteggiamento, è stato un giocatore di ottimo livello. Credo non sia giusto puntare il dito sui singoli, dobbiamo ritrovare armonia e leggerezza che ci permettono di giocare il calcio che conosciamo che facciamo fatica a mettere in pratica».

NUMERI PREOCCUPANTI – «Ci sono tante situazioni da sviluppare meglio, anche oggi abbiamo subito situazioni in cui a livello numerico eravamo ben piazzati ma non ben organizzati. Credo sia il complesso a dover migliorare, con l’innalzamento dei singoli migliora tutto. Conosco le qualità dei miei, questo è un duro colpo ma avremo la forza di reagire».

QUANTO MANCA MAIGNAN – «Abbiamo fatto fatica, ci voleva più movimento senza palla. Magai lui a differenza di Tata ha un lancio più lungo, ma servivano più movimenti per dare più soluzioni al compagno».