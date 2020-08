Milan, Pioli: «Bisogna ricordarci quello che abbiamo costruito insieme»

L’allenatore rossonero ha parlato in vista della nuova stagione alle porte

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della nuova stagione alle porte.

RIPARTENZA – «L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme: le idee, la filosofia che abbiamo creato e la voglia di stare insieme a Milanello. Siamo una squadra giovane che non è insieme da tanto, abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo migliorare ulteriormente. Conosco la squadra e questo è un vantaggio che dobbiamo sfruttare, so che i ragazzi mi possono dare tanto, così come loro sanno cosa voglio io».

OBIETTIVI – «I tifosi ci chiedono di qualificarci in Champions League, ed è giusto che lo facciano perché il Milan da troppo tempo manca in questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione».

COSTANZA – «Dobbiamo cercare di essere costanti sin da subito. Il più delle volte chi riesce a partire bene poi riesce ad arrivare nelle posizioni di vertice. Avremo un inizio di stagione molto impegnativo anche perché se passeremo i preliminari dovremo giocare sei partite in 18 giorni. Partire bene per la stagione significherebbe dare continuità alla stagione precedente e questo è molto importante».