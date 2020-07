Milan, Pioli sul futuro: «Sto benissimo a Milanello»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro in rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Bologna, del suo futuro in rossonero.

FUTURO – «Sto benissimo a Milanello e con la squadra, qui le strutture sono eccezionali, i giocatori e tutto lo staff sono concentrati per migliorare il risultato e questi 15 giorni potranno significare tanto per la classifica. Non abbiamo né il tempo né la voglia di pensare ad altre cose».