Milan, Pulisic out contro la Stella Rossa: Fonseca ragiona sui sostituti

Milan, Pulisic salterà la sfida di Champions League contro la Stella Rossa: Paulo Fonseca ragiona sui possibili sostituti dell’americano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dovrà risolvere in questi due giorni l’enigma relativo alla sostituzione dell’infortunato Christian Pulisic, uscito anzitempo dalla gara di venerdì contro l’Atalanta per un problema al polpaccio.

A Milanello sono tre le soluzioni al vaglio del tecnico rossonero in vista della sfida di Champions League contro lo Stella Rossa: inserire Loftus-Cheek trequartista con Musah esterno destro; inserire Chukwueze a destra con l’inglese sempre trequartista; infine lasciare Musah a destra inserendo Abraham come centravanti e Morata alle sue spalle. Quest’ultima soluzione al momento è quella che stuzzica di più il tecnico.