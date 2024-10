Milan, i quotidiani BOCCIANO l'arbitro Schärer: la MOVIOLA

È stata una serata difficile per il Milan e a complicare la situazione è stato anche l’arbitraggio, bocciato da tutti i quotidiani sportivi italiani

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool, perde anche a Leverkusen e dopo due giornate è a zero punti in Champions League. Con sei partite rimanenti, i rossoneri non potranno quasi più sbagliare.

Se l’ingresso nelle prime posizioni con acceso diretto agli ottavi si complica parecchio, i playoff sono ampiamente alla portata così come il calendario europeo, molto più agevole rispetto a questo inizio (Real Madrid a parte).

La gara contro il Bayer Leverkusen lascia però l’amaro in bocca sia perché nella ripresa il Milan avrebbe meritato il gol sia perché l’arbitraggio di Schärer, fischietto svizzero internazionale, non è stato all’altezza come sottolineato dai maggiori quotidiani.

GAZZETTA DELLO SPORT – Schärer, voto 5: «Manca il giallo per la manata di Tapsoba su Theo Hernandez. Nella ripresa Abraham è sbilanciato in area, ma il contatto non è da rigore. Polemiche per il fallo nel finale su Lotfus-Cheek: Hincapié tocca il piede più che la palla, l’inglese è sulla linea, ma l’intensità del tocco viene valutata come bassa e il Var non interviene. C’era rigore, anche se la decisione pare coerente con la direzione».

CORRIERE DELLO SPORT – Schärer, voto 5: «Non brillantissima la partita di Schärer, qualcosa lascia perplessi, soprattutto sul tecnico: alcuni falli vengono fischiati, altri ignorati. Per tutti, l’intervento di Hincapie ai danni di Loftus-Cheek che sembra fuori dall’area (il VAR avrà controllato, no?) ma il tacco del piede del rossonero pesta la linea e quello del tedesco ci finisce proprio sopra. Più rigore che no. Ok la rete del Bayer: Gabbia tiene in gioco Boniface».

TUTTOSPORT – Schärer, voto 5.5: «Perde di mano solo nel finale una partita che procedeva in maniera abbastanza lineare».