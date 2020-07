Milan, Rangnick si avvicina: il tedesco sta trattando con la Red Bull una buonuscita milionaria

Ralf Rangnick si avvicina a grandi passi al Milan: il tedesco sta trattando con la Red Bull una buonuscita milionaria

Ralf Rangnick è un passo dalla separazione dai suoi attuali datori di lavoro della Red Bull. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono giorni importanti in tal senso, considerando che i vertici di Elliott e Ivan Gazidis, a.d. rossonero, hanno definito da tempo i contorni economici e tecnici dell’intesa con Rangnick.

Il progetto triennale prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle vendite. Insomma sul versante rossonero tutto è all’insegna delle certezze. Anche il dialogo tra Rangnick e i vertici della Red Bull sta procedendo senza scossoni. In questi giorni, però, devono essere definiti i termini della risoluzione contrattuale. Non ci sono particolari difficoltà, ma va detto che il successore designato di Pioli in questi anni ha maturato dei bonus significativi. La buonuscita è milionaria: così la questione non può essere risolta con un batter di ciglia. Ci sono voci discordanti sulla differenza tra domanda e offerta, ma tra le parti le conversazioni stanno procedendo in maniera fluida. Probabilmente la settimana prossima sarà decisiva per l’arrivo del tedesco al Milan, chiosa la Rosea.