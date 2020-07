Milan, Rebic: «Ibra prende un sacco di botte, ma si rialza subito. Gli altri piangono»

Ante Rebic, attaccante del Milan, si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek. Ecco le sue parole

«Ti faccio un esempio. Nella partita vinta contro la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Gli altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Non gli rispondo. L’ho fatto in un altro modo (col goal del 4-2, ndr). Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi carica».