Milan Renato Sanches: il portoghese temporeggia: i rossonero perdono la pazienza?

Il Milan potrebbe perdere la pazienza con Renato Sanches: il portoghese ha preso tempo sapendo dell’offerta di ingaggio del Psg.

Il centrocampista del Lille sarebbe tentato dai 6 milioni che i parigini mettono sul piatto a differenza dei 3.5 dei rossoneri. Al momento però il Psg è impegnato in altre questioni, mentre i rossoneri hanno già il sì del Lille. Maldini non vuole fare giochi al rialzo, tantomeno per l’ingaggio. Lo scrive Tuttosport.