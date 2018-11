La dirigenza del Milan, secondo le ultime indiscrezioni, sta trattando l’entourage dell’esterno spagnolo Suso per rinnovare il contratto

L’esterno spagnolo Suso, una delle pedine chiave del Milan potrebbe essere vicino al rinnovo del contratto con il club rossonero. Uomo di mercato durante la scorsa estate, quando molti club hanno provato a portarlo via dalla formazione rossonera, Suso sta dando il proprio contributo in questo avvio di stagione. Il giocatore classe 1993 è stato, difatti, decisivo in diverse occasioni e dopo 13 giornate è in testa alla classifica degli assist della Serie A con ben 8 passaggi utili per i compagni. Sin dall’inizio dello scorso calciomercato la dirigenza ha espresso la propria volontà di voler trattenere il giocatore che ha sul proprio contratto una clausola rescissoria valida solo in estate di 40 milioni di euro.

L’interesse del Real Madrid emerso nelle scorse settimane sembra aver accelerato le trattative e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’entourage del giocatore ha avviato le contrattazioni con la dirigenza rossonera per il rinnovo. Secondo il quotidiano sportivo Suso sarebbe disposto a rimanere a Milano ma con un ritocco dell’ingaggio attuale (3 milioni di euro). Il Milan vorrebbe inoltre eliminare o alzare la clausola rescissoria presente sull’attuale contratto in scadenza nel 2022.