Milan-Roma, Capello: «Chi rischia di più tra Fonseca e Ranieri. Dybala va tenuto, Morata e Abraham possono funzionare. Perché non giocava Hummels? Dico questo su Juric...»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla sfida tra Milan-Roma in programma nel campionato di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Fabio Capello ha vinto scudetti sia con il Milan che con la Roma in due decenni diversi. Oggi fa l’opinionista per Sky e La Gazzetta dello Sport e da Dubai al giornale ha detto la sua sulla sfida tra le due squadre domani sera a San Siro (e non solo).

IL GLOBAL SPORT AWARD A VINICIUS – «È un premio molto importante, lo ricevono i grandi del presente, ma anche del futuro. Ho votato Rodri, ma anche Vinicius e Yamal sono fantastici. Il giocatore più forte che ho allenato? Ronaldo il fenomeno. Era come un genio».

DYBALA VA TENUTO – «Io i giocatori bravi li tengo sempre. Se discutiamo Dybala possiamo discutere chiunque. Ha qualche problemino fisico, questo si sa, ma quando sta bene e va in campo fa quasi sempre la differenza».

CHI SI GIOCA DI PIU’ TRA I DUE MISTER – «Ranieri avrà tempo fino alla fine per lavorare e dare dignità alla squadra, cosa che peraltro sta già facendo molto bene, con grande voglia. Claudio mi sembra molto determinato. Fonseca invece deve portare il Milan almeno nelle 4 di Champions, sperando che alla fine possano essere anche 5. È un impegno gravoso, certo, ma il Milan è un club che richiede sforzi importanti».

LA COPPIA PAREDES-KONE’ – «Paredes sta crescendo grazie alla fiducia che gli ha restituito Ranieri, ultimamente gli ho visto fare cose buone. Ma con Koné mi sembra che debba ancora trovarsi, amalgamarsi alla perfezione».

MORATA SOTTOPUNTA, ABRAHAM CENTRAVANTI – «Sicuramente Morata quel lavoro lì può farlo, si muove bene e fa muovere la squadra. Abraham cerca invece di più il gol, ma tramite la ricerca della forza».

PERCHÉ JURIC NON FACEVA GIOCARE HUMMELS E PAREDES – «Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, ognuno vede il calcio in modo diverso. Ma non ci sono capricci da parte degli allenatori, i tecnici mettono sempre in campo la squadra che reputano più funzionale alla ricerca della vittoria».