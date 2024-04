Milan Roma, Carraro: «Milano città europea, Roma la più bella del mondo»

Franco Carraro inquadra la sfida di stasera tra Milan e Roma in Europa League con una prospettiva diversa a La Gazzetta dello Sport

Presidente del Milan, sindaco di Roma e dirigente ai massimi livelli del calcio italiano: Franco Carraro inquadra la sfida di stasera di Europa League in una prospettiva ampia.

MILANO E ROMA – «Sono nato a Padova e lì ho vissuto i miei primi sei anni, anche da sfollato visto che c’era la guerra. Milano è una città europea, il posto dove mi sono formato, quella degli amici di scuola, è senza dubbio la mia città. Ma sono legatissimo anche a Roma, perché mi ha accolto bene e dato moltissimo. E perché non c’è dubbio che sul piano estetico sia la più bella città del mondo. Ho la fortuna di vivere tra Trastevere e il Gianicolo, tutte le mattine beneficio di una vista unica. Amo molto Milano e Roma, in ciascuna trovo qualcosa di bello».

SINDACO DELLA CAPITALE – «Durante la campagna elettorale uno dei miei avversari, Oscar Mammì, ripeteva che un milanese e milanista non poteva vincere. Ma certi provincialismi non appartengono a Roma, questa città – con tutti gli errori, le carenze e le piccinerie – vola alto».

I TIFOSI SONO DIVERSI – «Non direi. Sono diverse prospettive e aspettative, ma il tifo è per entrambi una questione di cuore. Forse i giallorossi sono più passionali e l’antagonismo cittadino con la Lazio è più duro di quello tra milanisti e interisti. Anche se quando ero presidente avevo consiglieri che avrebbero preferito non vincere per veder retrocedere l’Inter, credo ci sia meno astio».

MILANESI E ROMANI – «Tra i lavoratori le differenze sono minori di quanto si dica. Tra i datori di lavoro è più evidente: a Milano arrivano alla stessa ora dei dipendenti se non prima, a Roma sono più comodi…»