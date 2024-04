Milan Roma: Pioli vs De Rossi, sfida tra predestinati

Milan Roma, una sfida nella sfida tra Stefano Pioli e Daniele De Rossi: per la Gazzetta dello Sport due predestinati

Sfida tra «predestinati della panchina»: così La Gazzetta dello Sport presenta Milan-Roma di Europa League come il duello tra Stefano Pioli e Daniele De Rossi. Il primo che ricorda per alcuni Padre Pio o John Malkovich, il secondo che ieri ha lanciato un chiaro messaggio: «Non è vero che la Roma non ha nulla da perdere: in ballo c’è una semifinale, abbiamo tutto da perdere anche noi».

Ecco, in estrema sintesi, i loro ritratti, firmati da Sebastiano Vernazza e Giancarlo Dotto.

PIOLI – Libri, studio, tatto: Pioli conquista con la forza della mentalità. Sa ascoltare, guida, ma non si fa guidare, si arrabbia ma non sbrocca. E dopo lo scudetto adesso cerca l’acuto europeo.

DE ROSSI – La vittoria nel derby gli ha dato una dimensione totale. Il gruppo è tutto con lui, San Siro può dargli la corona.