Milan Roma: l’arbitro Turpin sbaglia ma si salva

Milan Roma, i giudizi su Turpin: l’arbitro merita una sufficienza dopo la gara d’Europa League di San Siro

Ci sono stati un po’ di casi da moviola e alcuni reclami da parte di Stefano Pioli: dall’azione che ha portato all’angolo del gol di Mancini (con tanto di giallo all’allenatore), al mani di Abraham nel finale giudicato non meritevole del rigore. Il giudizio di due quotidiani sportivi opposti per provenienza geografica è unanime: Turpin merita il 6. Ecco perché.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Arbitra all’europea quindi non fischia i contatti corpo a corpo, ma nel finale qualcosa gli sfugge (trattenuta su Giroud al limite)».

CORRIERE DELLO SPORT – «Serviva la personalità di un arbitro esperto, Rosetti ha mandato Turpin e non ha sbagliato: il francese dalle maniche lunghe tirate su a trequarti (dirige sempre così) non ruba l’occhio, lascia a volte giocare troppo (e ammonisce poco o a sproposito), il tocco di mano di Abraham è più rigore che no, ma i giocatori in campo lo accettano. E questo al gran capo degli arbitri Uefa bastava».