Milan, Serafini: «L'avvio dei rossoneri è un MEZZO DISASTRO»

Luca Serafini ha parlato del Milan e dell’avvio di stagione deludente della squadra rossonera di Fonseca

Luca Serafini, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24 di alcuni argomenti riguardanti i rossoneri tra cui l’inizio di stagione e non solo. Ecco le sue parole.

INIZIO STAGIONE – «Il giudizio è come quello di tutti: come può essere positivo? E’ stato un mezzo disastro. 2 punti in 3 partite non poteva prevederlo neanche il peggiore dei pessimisti soprattutto perché durante la preparazione estiva e il tour in America era sembrato, al di là dei risultati che ad agosto non contano niente, che la squadra avesse un’identità e una sua fisionomia. E che quindi, di conseguenza, quando al posto dei giovani sarebbero entrati i titolari, si sarebbe visto qualcosa di più concreto. Questa era la speranza di tutti. Purtroppo invece questo non è successo».