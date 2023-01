Milan, slitta l’addio di Bakayoko: la situazione

Si complica la situazione per l’addio di Tiémoué Bakayoko dal Milan. Tutti i dettagli sul centrocampista rossonero

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si complica l’addio di Tiémoué Bakayoko dal Milan. Oggi doveva infatti essere il giorno della firma con Adana Dermispor, ma è slittato tutto.

Il calciatore non si è ancora deciso a lasciare il club rossonero per trasferirsi in Turchia. Saranno quindi necessari gli ultimi giorni di mercato per decidere il suo futuro.