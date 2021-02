Milan Stella Rossa, i convocati di Pioli: out Bennacer, torna Brahim Diaz

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso nota la lista dei convocati per il match di Europa League contro la Stella Rossa. Ancora out Ismael Bennacer, torna a disposizione Brahim Diaz.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, Rebić.

The match squad for our #UEL night 📋

I convocati per #ACMFKCZ 📋#SempreMilan pic.twitter.com/Y0bnai5MhL

— AC Milan (@acmilan) February 25, 2021