Milan, Theo in CADUTA libera: PROBLEMI anche per il RINNOVO, la situazione

Le ultime sul momento di forma di Theo Hernandez al Milan, con il problema rinnovo di contratto



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez starebbe vivendo il momento peggiore da quando è arrivato al Milan nel 2019. Il terzino francese è infatti apparso svogliato in difesa e non ha ancora creato un rapporto con Paulo Fonseca.

Inoltre c’è anche il tema rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2026. Anche qui non c’è stato nessun passo in avanti negli ultimi mesi, con i dubbi sul futuro che continuano ad aumentare.