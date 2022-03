Milan, Theo Hernandez: «Sono un attaccante più che un terzino. Questo il club giusto per me»

Il calciatore del Milan Theo Hernandez ha parlato della sua esperienza in rossonero

Theo Hernandez ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di L’Equipe. Le dichiarazioni del terzino del Milan.

MODULO – «Il 3-5-2 è il sistema di gioco migliore per le mie qualità. Posso attaccare di più, ho tutta la fascia davanti e posso arrivare lanciato. E so anche di essere coperto dietro quando avanzo. È diverso quando giochi a quattro: lì sono meno libero dal punto di vista offensivo».

MODO DI GIOCARE – «Più che un “difensore”, io sono per una parte “attaccante”. Sono un terzino moderno che ama partecipare al gioco, seguire l’azione e segnare. Questo comporta dei rischi, ma lo sappiamo. Ho il fisico per fare questo lavoro, anche se a volte è difficile: avanti e indietro, avanti e indietro… In una partita faccio circa 10 chilometri».

MILAN – «Ho trovato il club giusto al momento giusto. Abbiamo un grande futuro come squadra, possiamo far rinascere il Milan. Anche le persone intorno sono fantastiche. Ecco perché ho prolungato il mio contratto fino al 2026. Qui c’è di tutto per vivere bene. Adesso dobbiamo vincere il titolo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per rimettere il Milan al suo posto, in cima».

