Si è chiuso il girone d’andata con partite piene di episodi importanti. Ci sono coincidenze con quanto accaduto nei precedenti del passato?

Si è chiuso il girone d’andata con partite piene di episodi importanti. Ci sono coincidenze con quanto accaduto nei precedenti del passato? Ecco la risposta gara per gara.

BOLOGNA-GENOA 1-1 – Un pari come quello di venerdì sera, con vantaggio del Genoa nel primo tempo e pareggio del Bologna nella ripresa, mancava dal 1982. Marcatori in quel caso Massimo Briaschi e un ragazzo che aveva da poco compiuto 17 anni, dal nome e cognome che si sarebbe fatto conoscere: Roberto Mancini.

INTER-VERONA 2-1 – La tradizione iper-favorevole prosegue per i nerazzurri, che con l’errore di Henry dal dischetto portano a 7 vittorie consecutive la loro sequenza positiva. Il 2-1 mancava dal 2019-20, anche in quel caso ottenuto nel finale con gol di Barella, che stavolta si è “limitato” a determinare le condizioni per il tap-in da 3 punti di Frattesi.

FROSINONE-MONZA 2-3 – Il primo incontro in Serie A è favorevole ai brianzoli. L’idea che il prossimo anno ci possa essere la rivincita, vedendo la classifica, è tutt’altro che campata in aria.

LECCE-CAGLIARI 1-1 – Terzo pareggio nella storia, in un progressivo levare in termini di gol. Si partì con un 3-3, poi ci fu un 2-2, sabato ci si è “accontentati” di un 1-1.

SASSUOLO-FIORENTINA 1-0 – Il Sassuolo eguaglia la Fiorentina a 4 vittorie a testa e si riconnette con il suo primo successo, avvenuto nel 2018 con gol di Politano nel primo tempo. Che per Pinamonti ci sia un futuro napoletano (o arabo, date le ultime voci su Matteo)?

EMPOLI-MILAN 0-3 – Il Diavolo ieri è tornato al punto di partenza. L’unico 3-0 a suo favore risale infatti al primo appuntamento contro l’Empoli, risalente al 19 ottobre 1986. Autori dei gol: Massaro, Baresi dal dischetto (come Giroud) e Virdis. La gestione di Silvio Berlusconi era appena iniziata.

TORINO-NAPOLI 3-0 – Anche i granata tornano agli anni ’80, precisamente al 1984-85, campionato dell’ultimo 3-0 rifilato agli azzurri. Stessa dinamica del punteggio: vantaggio di Serena nel primo tempo, ripresa ad approfondire il divario con le reti di Francini (che al Napoli poi ci sarebbe andato) e ancora Serena.

UDINESE-LAZIO 1-2 – La Lazio conferma la buona tradizione in Friuli che la vede in vantaggio. Il risultato 1-2 è frequente, anche se è un inedito il modo con cui si è definito ieri.

SALERNITANA-JUVENTUS 1-2 – Terza vittoria di fila per la Juve di Allegri, prima volta di stretta misura e così sofferta.

ROMA-ATALANTA 1-1 – L’1-1 è abbastanza una regola in questo incontro. Ma anche in questo caso la macchina del tempo va piuttosto all’indietro per trovarne uno con vantaggio della Dea e risposta giallorossa nel primo tempo. Successe ben 60 anni fa, con gol, di Nielsen e pareggio di Malatrasi.