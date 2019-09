Milan, ecco Rebic: il croato alla “Madonnina” per le visite mediche

Ante Rebic ha raggiunto pochi minuti fa la clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche per il Milan

(-Dal nostro inviato) Trattativa lampo quella che ha portato in rossonero Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte. L’accordo tra le due squadre è stato trovato in meno di 24 ore e già ieri sera il croato era a Milano per muovere i primi passi nel mondo rossonero.

Questa mattina, invece, Rebic si è presentato alla clinica “La Madonnina” per sostenere le consuete visite mediche. Anticamera della firma sul contratto che arriverà nelle prossime ore.