Il Milan inserisce il cartellino di Kessié nella trattativa con il Napoli per arrivare al polacco Milik

Il Milan ha individuato in Arkadiusz Milik il profilo ideale per dare peso all’attacco in vista della prossima stagione. Il Napoli, però, non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 35 milioni di euro.

Per far abbassare il prezzo, il club rossonero è disposto a offrire il cartellino di Franck Kessié, uno dei pupilli del tecnico azzurro Gennaro Gattuso.