Milik sigla la ventesima rete in questa stagione. Il polacco può incorniare la stagione dei record. Il Napoli gongola

L’avventura partenopea di Arkadiusz Milik è stata colma di alti e bassi. Ma la colpa di quei bassi, purtroppo, è da attribuire ai bruttissimi infortuni che ne hanno condizionato stagioni intere. Finalmente, però, Milik e il Napoli possono tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante polacco è in condizione smagliante e i numeri lo confermano.

Il gol al Chievo è il ventesimo di questa stagione e Milik è al suo record personale da quando è in Italia. Le diciassette reti in Serie A insidiano la classifica marcatori e a queste aggiungiamo le due in Europa League e la rete in Coppa Italia. Un gol ogni 116′ minuti. Infallibile. Inoltre, il polacco si conferma cecchino infallibile. L’attaccante classe 1994 è il miglior realizzatore da fuori area di questa stagione, con ben 6 centri. Un fuoriclasse.