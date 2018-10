Milik gioia e amarezza sui social: «Serata quasi perfetta» – FOTO

Dopo la bellissima vittoria contro il Liverpool, Arek Milik è stato derubato del suo Rolex: il polacco su Instagram la prende con filosofia

«Notte quasi perfetta». Questa la frase postata su social network da Arek Milik accanto a una foto dei festeggiamenti in campo con i compagni di squadra per la vittoria contro il Liverpool in Champions League. Il polacco la prende con filosofia dopo il brutto contrattempo mentre stava tornando a casa. Il “quasi” è il riferimento fatto dall’attaccante polacco del Napoli alla rapina subita nella notte nella zona di Varcaturo. Milik oggi si è presentato normalmente all’allenamento per preparare la sfida di domenica al Sassuolo ed è apparso sereno e concentrato per il prossimo impegno dei partenopei.