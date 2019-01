Tutti pazzi per Sergej: il Milan sfida Inter e Juve per Milinkovic-Savic

Pronta una maxi-asta per Sergej Milinkovic-Savic. Sul centrocampista della Lazio ci sono Milan, Juventus e Inter

Tutti pazzi per Sergej Milinkovic-Savic, ancora una volta! Il centrocampista classe ’95 della Lazio sta faticando a trovare la giusta condizione e le migliori prestazioni ma in questa seconda parte di stagione sta dando nuovamente delle risposte importanti. Il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio al termine della stagione e in casa laziale si prevede un’estate bollente. Il serbo è seguito dai grandi club del nostro campionato che potrebbero scatenare una vera e propria asta per strapparlo alla Lazio.

Il Milan in estate ha presentato un’offerta importante da oltre 80 milioni di euro ma il presidente Lotito ha rispedito al mittente la proposta, chiedendo 150 milioni. La valutazione del serbo, dopo le prestazioni di questa stagione, si è praticamente dimezzata e non è da escludere un ritorno di fiamma del Milan. I rossoneri dovranno valutare il futuro di Bakayoko (in prestito con diritto di riscatto a 36 milioni) e di Kessié, continuano a seguire Sensi e Duncan del Sassuolo. L’uscita di Higuain e l’arrivo di Piatek sono la prova di un chiaro cambio di strategia made in Gazidis: il motto è ringiovani­re, possibilmente con ragazzi di qualità e Sergej sarebbe il colpo ideale.