Juventus e Milan sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri potrebbero offrire Cuadrado, i rossoneri Borini

La Lazio potrebbe cedere Sergej Milinkovic-Savic. Difficile immaginare la permanenza del centrocampista serbo classe 1995 alla Lazio ancora per un altro anno. Le quotazioni di SMS sono crollate e difficilmente Lotito incasserà cifre a tre zeri. Dopo l’espulsione contro il Chievo, con tanto di multa in arrivo (il calciatore ha chiesto scusa) proverà a rifarsi nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan ma potrebbe arrivare una lunga squalifica in campionato. Queste potrebbero essere le ultime settimane con la maglia della Lazio per Sergej.

Il gigante serbo infatti potrebbe andare via a fine stagione. Lotito ha rifiutato offerte per oltre 100 milioni di euro ma, come detto, difficilmente i club interessati andranno oltre i 70-80 milioni. La Juventus e il Milan hanno nuovamente drizzato le antenne e presto potrebbero presentare delle offerte. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici potrebbe inserire nell’affare Juan Cuadrado, valutato attorno ai 20 milioni di euro, mentre il Milan potrebbe inserire nell’affare Borini (valore di mercato sui 10 milioni). Occhio però anche all’Inter. Anche i nerazzurri sono sulle tracce di Milinkovic-Savic, con Marotta suo grande estimatore, pronto a sfidare i rivali bianconeri e rossoneri per il centrocampista laziale.