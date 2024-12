Milinkovic Savic, rigore parato ai danni di Santiago Castro. E’ il secondo penalty stagionale neutralizzato dal portiere granata

Milinkovic Savic, grande rigore parato ai danni di Santiago Castro durante Torino Bologna. E’ il secondo parato in stagione. I numeri

Uno dei protagonisti in casa Torino è sicuramente il portiere Milinkovic Savic: autore di un rigore parato al’8′ di Torino Bologna bloccando le speranze di Santiago Castro di portare in vantaggio i rossoblu emiliani (in ottima forma e in lotta per l’Europa).

Si tratta del secondo rigore parato in stagione dopo aver fatto la stessa cosa ai danni di Pasalic dell’Atalanta alla seconda giornata.