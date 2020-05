Milito: «Lautaro al Barcellona? Grande opportunità ma all’Inter sta bene»

Il dirigente del Racing de Avellaneda ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona

Diego Milito conosce molto bene Lautaro Martinez, per averlo avuto al Racing de Avellaneda. L’ex giocatore, attuale dirigente del club argentino, ha parlato a Movistar del possibile passaggio del Toro al Barça. Ecco le sue dichiarazioni.

«E’ all’Inter perché è un grande giocatore, non grazie a me. Io penso che stia bene all’Inter ma ovviamente ha l’ottima opportunità di giocare per il Barcellona e con Messi. È un giocatore molto completo che sta benissimo all’Inter. Ci sono tante voci, non so cosa accadrà».