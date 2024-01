Mladen Milinkovic su Adzic: «Ha un po' di Bellingham e De Bruyne. I suoi obiettivi...»

Mladen Milinkovic, allenatore del Buducnost, ha raccontato a Tuttosport il talento montenegrino Adzic preso dalla Juventus

Mladen Milinkovic, allenatore del Buducnost, ha raccontato a Tuttosport il talento montenegrino Adzic preso dalla Juventus. Le sue dichiarazioni:

PARAGONI – «Difficile dire un solo nome. Lui ha tante doti, un po’ quelle di un calciatore, un po’ di un altro o di altri ancora. È un centrocampista duttile, eclettico. Per me un misto fra Gerrard, De Bruyne, Bellingham e anche un ex juventino: il mio connazionale “Vlado” Jugovic, elemento tatticamente e strategicamente molto importante per i trionfi di Lippi».

CARATTERISTICHE – «Due, dài… Il suo giocare sempre a testa alta, anche… dall’alto dei suoi 185 centimetri. Ha una visione panoramica che gli permette di avere sempre due-tre soluzioni di gioco. Fondamentale per un centrocampista. E poi il suo saper proteggere la palla: provate a portargliela via… Impresa ardua. In questo sa usare magistralmente il corpo per difendersi dal pressing e anche dai “tackles” degli avversari».

OBIETTIVI – «Intanto sta già studiando italiano: capire bene cosa ti dicono il mister, i compagni e i dirigenti di un club straniero è essenziale. Lui poi sogna il debutto con la maglia che fu di tanti campionissimi quali Ronaldo, Zidane, Platini, Del Piero, Nedved, Trezeguet, Buffon e molti altri. È uno che si pone obiettivi e sa sacrificarsi e soffrire per raggiungerli. Nel 2024 debutterà nella Nazionale A, rimasta ora senza ct dopo l’addio di Radulovic ingaggiato dal Libano. Il presidente federale Savicevic ha detto che entro fine mese verrà annunciato il nuovo selezionatore. E nei prossimi anni “Adzo” ha un “target” personale, grazie alla Juve: entrare in lizza per quel magnifico premio che si chiama Golden Boy… ».