Al ritorno da Tallinn Luka Modric proverà ancora a essere liberato. I nerazzurri ci credono ancora

Servirà un miracolo ma nel calciomercato estivo 2018 sono già accaduti. L’Inter non ha smesso di crederci neanche per un minuto, questo perchè Modric non ha cambiato mai idea. Il croato vuole l’Inter, reputa conclusa la sua esperienza al Real Madrid e desidera indossare la maglia nerazzurra per l’ultima grande avventura della sua carriera. Ma c’è qualcosa che alimenta la speranza interista. Come riporta il ‘Corriere della Sera’ c’è stato un nuovo contatto tra l’Inter e il croato: è successo lunedì mattina prima della sua partenza con il Real per l’Estonia. Giovedì, al suo ritorno a Madrid, Modric farà l’ultimo disperato tentativo con Florentino Perez.

Non è ancora finita, come detto serve un miracolo ma mai dire mai. Nella telefonata avuta con i dirigenti nerazzurri il croato ha fatto capire che crede ancora di potersi liberare dal Real Madrid. Nessuno strappo in programma visto il buono rapporto tra il centrocampista e Perez, come testimonia il fatto che il giocatore è salito con la squadra sull’aereo che ha portato i merengues a Tallinn per la Supercoppa Europea contro l’Atletico in programma mercoledì sera. Ma Modric cercherà di far valere ancora una volta il patto strappato al suo presidente convincendolo a lasciarlo andare via. Perez finora ha sempre fatto muro: non accetta offerte se non quella di 750 milioni di euro della clausola. Giovedì il centrocampista farà l’ultimo tentativo. Fino alle 20 di venerdì sera l’Inter non alzerà bandiera bianca.