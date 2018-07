L’Inter vuole il grande colpo: il club nerazzurro proverà a portare a Milano Luka Modric, centrocampista del Real Madrid

Non solo Arturo Vidal, l’Inter vuole regalare un altro colpo a centrocampo ai propri tifosi. Oltre a Nicolò Barella, il club nerazzurro è da qualche settimana sui passi di un misterioso Mister X. Il giocatore in questione, come avevamo già anticipato qualche settimana fa, non è altri che Luka Modric, il campione croato in forza al Real Madrid. Il vice-campione del Mondo, complice anche la partenza di Cristiano Ronaldo, potrebbe decidere di dire addio alle Merengues e cominciare così una nuova avventura.

L’affare non è affatto semplice: Ausilio ci lavoro sotto traccia, ma per portare a Milano il calciatore ci vorranno circa 70 milioni di euro. Soldi che l’Inter potrebbe guadagnare da qualche uscita, proprio a centrocampo: i nome restano quelli di Roberto Gagliardini e Matias Vecino. Qualora uno dei due, o entrambi, dovessero dire addio, allora i nerazzurri potrebbero davvero aprire la trattativa per il croato.