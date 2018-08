Moggi al Festival dello Sport: il CONI nega il patrocinio – FOTO

Polemica social per l’apparizione di Moggi al Rovigo Sport Festival: il CONI precisa di non aver mai patrocinato l’evento, ma il suo logo compariva in bella mostra sulle locandine

Doveva essere una tranquilla serata di calcio e parole a Rovigo, per il Festival dello Sport, evento organizzato dal Comune per promuovere i valori dello sport, fin quando sul palco non si è presentato Luciano Moggi. Proprio lui, l’ex direttore generale della Juventus radiato a via per lo scandalo di Calciopoli nel 2006: apriti cielo. Sui social è immediatamente scoppiata la polemica nei confronti del dirigente bianconero e – soprattutto – del CONI. Sì, perché secondo i volantini ed i manifesti apparsi in città prima della manifestazione, a patrocinare il Festival dello Sport di Rovigo sarebbe stato – tra gli altri – proprio il Comitato Olimpiaco Nazionale presieduto da Gianni Malagò. Moggi ed i valori dello sport insomma – secondo l’orda social della rete – non sarebbero propriamente compatibili tra di loro.

Possibile che il CONI abbia avallato la partecipazione dell’ex d. g. juventino ad un festival improntato proprio alla promozione della lealtà e della sportività, si sono chiesti in tantissimi? La domanda – nata sui social – ha ricevuto risposta – sempre sui social – nel giro di pochissime ore: ieri il CONI con un tweet si è dissociato ed anzi, ha precisato di non avere nulla a che fare con la manifestazione. «Si precisa che né il CONI nazionale, né Giovanni Malagò hanno mai concesso il patrocini al Rovigo Sport Festival e ai suoi ospiti», è stato il comunicato perentorio del massimo organismo sportivo nazionale. Polemica placata? Mica tanto, perché sui manifesti del Comune il simbolino del CONI continua ad apparire: chi ha ragione?