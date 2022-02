Moggi spaventa la Juve: «Dybala? Potrebbe finire all’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul possibile futuro di Paulo Dybala: le sue parole

Intervenuto a 7Gold, Luciano Moggi ha parlato così di Juventus.

MERCATO – «Vlahovic è ancora molto giovane, non può avere l’esperienza di un Cristiano Ronaldo. Ma comunque è un calciatore sfacciato, di carattere. Non so se avrei speso tanti soldi su di lui, ma forse questo è un momento particolare. Quello di Gatti è invece un grande acquisto, ma in prospettiva. La mia sensazione è che Bremer vada alla Juventus. Dybala? Potrebbe finire all’Inter».