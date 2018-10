Monaco, ora è ufficiale: è Henry il nuovo allenatore

Thierry Henry torna al Monaco: il club del Principato ha infatti ufficialmente annunciato il suo arrivo in panchina dopo l’esonero di Leonardo Jardim.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, recita una nota canzone di Antonello Venditti. Ed è questo il caso del rapporto fra Thierry Henry e il Monaco, che ha ufficializzato il suo arrivo in panchina al posto dell’esonerato Leonardo Jardim. L’ex attaccante torna dunque nel club che lo ha lanciato ad alti livelli da calciatore, in cui ha collezionato complessivamente 141 presenze e 28 goal.

«L’AS Monaco – si legge nel comunicato emesso dalla società biancorossa – annuncia di aver nominato Thierry Henry nuovo allenatore della prima squadra. Il francese ha firmato un contratto di tre anni, fino al giugno del 2021». Ora Henry sarà chiamato a risollevare le sorti della squadra, precipitata al terz’ultimo posto in classifica nella Ligue 1 dopo un avvio disastroso di stagione con soli 6 punti conquistati nelle prime 9 giornate.

Ancor prima del comunicato ufficiale, il Monaco aveva postato su Twitter una figurina di un giovanissimo Henry in maglia biancorossa con la scritta in inglese: «He’s coming home», ovvero: «Sta tornando a casa». Per il tecnico francese quella con il Monaco sarà la sua prima esperienza da primo allenatore, visto che finora era stato soltanto il secondo di Roberto Martinez nel Belgio. La sua carriera in panchina, come già era stato per quella da calciatore, potrebbe spiccare il volo dal principato.

«Prima di tutto ringrazio il Monaco per avermi dato l’opportunità di allenare la squadra, – ha affermato il tecnico dopo l’annuncio – è una cosa molto speciale per me. Sono particolarmente felice di tornare nel club e intendo affrontare le sfide che ci attendono. Non vedo l’ora di incontrare i miei giocatori per iniziare a lavorare assieme». L’esordio di Henry alla guida del Monaco è previsto per la prossima settimana, quando, alla ripresa del campionato francese, i biancorossi andranno a far visita allo Strasburgo allo Stadio della Meinau. Da calciatore Henry ha vinto con il Monaco la Ligue 1 nel 1996-97 e successivamente la Supercoppa di Francia nel 1997.

