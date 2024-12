Mondiale per Club, ora è ufficiale: sarà trasmesso da DAZN, il comunicato

Mondiale per Club, accordo raggiunto con DAZN: sarà il broadcaster della competizione: il comunicato della piattaforma

Era nell’aria da qualche ora, ora è ufficiale. Sarà DAZN l’emittente che trasmetterà il prossimo giugno il Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperanno anche Inter e Juve. Ecco la note ufficiale:

NOTA – «DAZN, piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, è stata scelta come broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025, consolidandosi così come punto di riferimento globale del calcio. L’accordo storico vedrà tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club di tutto il mondo, trasmesse gratuitamente in live streaming su DAZN a livello globale, in più lingue, e include la possibilità di sublicenziare nei vari mercati la trasmissione in chiaro ad altre TV lineari. Portando una competizione per club di alto livello gratuitamente a ogni singolo tifoso del mondo, questa partnership innovativa combina l’esperienza unica di DAZN e la sua visione del futuro con l’impegno della FIFA a rendere il calcio veramente globale».