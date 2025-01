Mondiale per club: una guida completa al nuovo torneo estivo - Calcio News 24

“Il calcio ha bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo, di innovare. E per me questa Coppa del Mondo per Club è una grande opportunità”. È il commento di Gianluigi Buffon, ex capitano della Juve e della Nazionale, che esalta la nuova competizione della FIFA di cui vedremo l’esordio nell’estate del 2025. Scenderanno in campo i migliori giocatori e i migliori club al mondo, nonostante le polemiche sull’incremento delle partite in calendario che, per alcuni, comincia ad essere insostenibile. Ma al di là dei punti di vista, adesso non si aspetta altro che il fischio d’inizio negli States.

Quando, dove e come si svolge il torneo

La nuova competizione per club della FIFA andrà in scena dal 14 giugno al 13 luglio 2025 con 32 squadre che si giocheranno il titolo negli Stati Uniti. Protagonisti i club dall’AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA: in pratica le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali. Complessivamente si terranno 63 partite in 12 stadi, con la finale al MetLife Stadium, New York New Jersey. La competizione è strutturata in una fase a gironi composta da 8 gruppi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale. Dagli ottavi in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta. Nessuna finale per il terzo posto.

Questi i gironi. Gruppo A: Palmeiras (BRA), Porto (POR), Al Ahly FC (EGY), Inter Miami CF (USA); Gruppo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders FC (USA). Gruppo C: Bayern Monaco (GER), Auckland City FC (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica (POR). Gruppo D: Flamengo (BRA), Espérance Sportive de Tunis (TUN), Chelsea FC (ENG), Club León (MEX). Gruppo E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter. Gruppo F: Fluminense FC (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns FC (RSA). Gruppo G: Manchester City (ENG), Wydad AC (MAR), Al Ain FC (UAE), Juventus. Gruppo H: Real Madrid (ESP), Al Hilal (KSA), CF Pachuca (MEX), FC Salzburg (AUT).

Le favorite secondo i bookies

Nonostante manchino diversi mesi allo start ufficiale del nuovo torneo, i bookies, a seguito anche dei sorteggi avvenuti nello scorso dicembre, hanno iniziato ad elaborare le loro quote sul mondiale per club, già disponibili e confrontate su Superscommesse.it. Potrebbero subire variazioni e oscillazioni significative nei restanti mesi che ci separano dal kick-off, però sono utili per valutare chi potrebbe essere la prima vincitrice del torneo. Attualmente i bookies, ad esempio, puntano tutto su Real e City, entrambe quotate mediamente a 3.00. Subito dietro il Bayern Monaco a 7.50. Piuttosto staccate Inter e Juventus, rispettivamente a 12.00 – 15.00 e 20.00 – 25.00.

Le italiane coinvolte e i gironi sorteggiati

Girone abbordabile, quello dell’Inter, che al Mondiale per club 2025 se la vedrà con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. Il passaggio del turno, anche da seconda, è alla portata del collettivo nerazzurro. Discorso analogo per la Juventus, nel gruppo G, con Manchester City, Wydad AC e Al Ain FC: blues e bianconeri, entrambi in un momento delicato nei rispettivi campionati, dovrebbero avere vita facile sulle altre due del girone.

“Vedere l’Inter al Mondiale per Club mi ha fatto pensare al percorso fatto in questi tre anni” ha dichiarato Simone Inzaghi subito dopo il sorteggio di Miami. “Erano dieci anni che non si facevano gli ottavi di Champions, ora abbiamo portato l’Inter al Mondiale per Club. Una grande soddisfazione da condividere con il mio staff, con la società e con questi giocatori”. “Sarà una bella competizione con bellissime partite da affrontare” ha invece sottolineato Thiago Motta. “Manca tantissimo ancora ma quando arriverà faremo il nostro massimo per competere con le nostre avversarie. E alla fine come sempre, quello che conta, avere il risultato dalla nostra parte”. Adesso non resta altro che attendere il fischio d’inizio a giugno 2025.