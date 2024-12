Mondiali, domani l’assegnazione della FIFA, che annuncerà Arabia Saudita 2034

Mondiali, la FIFA domani assegnerà formalmente la candidatura per l’assegnazioni dei mondiali 2030 a Marocco, Portogallo e Spagno e 2034 all’Arabia

Domani la FIFA annuncerà le prossime assegnazioni per i mondiali del 2030 e 2034, formalizzando le candidature di Marocco-Portogallo-Spagna per il 2030 e Arabia Saudita 2034.

Il mondiale del 2030 si disputerà inoltre sue tre continenti diversi, visto che l’accordo è arrivato in seguito ad un complesso lavoro diplomatico per convincere l’Uruguay – che aveva portato una quadrupla candidatura con Argentina, Paraguay e Cile, per celebrare il centenario della prima Coppa del Mondo – a ritirare la sua. In cambio le prime tre partite del mondiale si giocheranno in Uruguay. Per quanto riguarda il mondiale del 2034 dovrebbe svolgersi in inverno come per quanto successo in Qatar. La candidatura dell’Arabia Saudita è molto discussa, con organizzazioni come Amnesty International che hanno chiesto alla FIFA di sospendere la candidatura dei sauditi.