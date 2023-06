Mondiali femminili 2023: date, calendario, risultati e dove vederli

Dopo i Mondiali maschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estate 2023 fra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i Mondiali femminili 2023, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne.

Il torneo sarà ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre per puntare al titolo dovranno vedersele con le solite note: Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Svezia e Brasile.

Dalle date ai gironi, passando per il calendario e dove vedere le partite: tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali femminili 2023.

Quando si giocano i Mondiali femminili 2023? Il calcio di inizio è in programma giovedì 20 luglio 2023 alle ore 19 italiane, quando si disputerà la sfida fra Nuova Zelanda e Norvegia. La finale 1°-2° posto, invece, si disputerà domenica 20 agosto 2023 presso lo Stadium Australia di Sydney.

Queste dunque le date della manifestazione:

Giovedì 20 luglio 2023: gara inaugurale;

gara inaugurale; Giovedì 20 luglio-giovedì 3 agosto: fase a gironi;

fase a gironi; Sabato 5 agosto-Martedì 8 agosto: ottavi di finale;

ottavi di finale; Venerdì 11 agosto-Sabato 12 agosto: quarti di finale;

quarti di finale; Martedì 15 agosto-Mercoledì 16 agosto: semifinale;

semifinale; Sabato 19 agosto: finale 3°-4° posto;

finale 3°-4° posto; Domenica 20 agosto: finale 1°-2° posto.

ORARI PARTITE

In Nuova Zelanda e in Australia ci sono differenti fusi orari, per cui l’orario delle gare con l’Italia varierà in media dalle 9 alle 11 ore, ma anche di 13 per le partite che si giocheranno ad Auckland.

Le partite dei Mondiali femminili 2023 si giocheranno dunque ai seguenti orari italiani:

2:00;

3:00;

3:30;

4:00;

4:30;

6:30;

7:00;

8:00;

9:00;

9:30;

11:00;

11:30;

12:00;

12:30;

13:00;

13:30;

14:00;

14:30.

STADI MONDIALI FEMMINILI 2023

Le partite dei Mondiali femminili 2023 si giocheranno in 9 città e 10 stadi, di cui 6 australiani e 4 neozelandesi:

Stadi australiani:

Hindmarsh Stadium , Adelaide (16500 spettatori);

, Adelaide (16500 spettatori); Brisbane Stadium – Lang Park , Brisbane (52500 spettatori);

, Brisbane (52500 spettatori); Melbourne Rectangular Stadium , Melbourne (30050 spettatori);

, Melbourne (30050 spettatori); Perth Rectangular Stadium , Perth (22500 spettatori);

, Perth (22500 spettatori); Stadium Australia , Sydney (83500 spettatori);

, Sydney (83500 spettatori); Sydney Football Stadium, Sydney (42500 spettatori).

Stadi neozelandesi:

Eden Park , Auckland (50000 spettatori);

, Auckland (50000 spettatori); Dunedin Stadium – Forsyth Barr Stadium , Dunedin (30748 spettatori)

, Dunedin (30748 spettatori) Waikato Stadium , Hamilton (25800 spettatori);

, Hamilton (25800 spettatori); Wellington Regional Stadium, Wellington (34500 spettatori).

SQUADRE PARTECIPANTI

Per l’edizione 2023 dei Mondiali femminili il numero di squadre partecipanti è stato aumentato da 24 a 32, con la seguente distribuzione geografica per Confederazione:

2 posti Nazioni ospitanti: AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA ;

e ; 5 posti AFC (Asia): CINA , COREA DEL SUD , GIAPPONE , FILIPPINE , VIETNAM ;

, , , , ; 4 posti CAF (Africa): MAROCCO , ZAMBIA , SUDAFRICA , NIGERIA ;

, , , ; 4 posti CONCACAF (Centro-Nord America e Caraibi): STATI UNITI , CANADA , COSTA RICA , GIAMAICA ;

, , , ; 3 posti CONMEBOL (Sud America): COLOMBIA , BRASILE e ARGENTINA ;

, e ; 0 posti OFC (Oceania);

11 posti UEFA (Europa): SVEZIA , SPAGNA , FRANCIA , DANIMARCA , NORVEGIA , GERMANIA , INGHILTERRA , ITALIA , OLANDA , SVIZZERA , IRLANDA ;

, , , , , , , , , , ; 3 posti Playoff: PORTOGALLO, HAITI, PANAMA.

CURIOSITÀ MONDIALI FEMMINILI

Per l’Italia si tratta della 3ª partecipazione alla fase finale dei Mondiali femminili, la seconda consecutiva dopo quella del 2019. La prima partecipazione risale invece al 1991;

Gli Stati Uniti puntano al terzo titolo consecutivo e al quinto complessivo;

Norvegia (1995), Germania (2003, 2007) e Giappone (2011) sono le altre ex vincitrici in corsa;

L’Inghilterra ha vinto il suo primo titolo europeo nel 2022;

Il Canada si è laureato campione olimpico nel 2021;

Irlanda e Portogallo sono all’esordio nella competizione, così come Haiti, Marocco, Panama, Filippine, Vietnam e Zambia.

I GIRONI

Il 22 ottobre 2022, presso l’Aotea Center di Auckland, alla presenza tra gli altri della premier neozelandese Jacinda Ardern, si è svolto il sorteggio dei Gironi femminili 2023:

GRUPPO A: Nuova Zelanda (padrona di casa), Norvegia, Filippine, Svizzera;

GRUPPO B: Australia (padrona di casa), Irlanda, Nigeria, Canada;

GRUPPO C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone;

GRUPPO D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina;

GRUPPO E: Stati Uniti (campioni in carica), Vietnam, Olanda, Portogallo;

GRUPPO F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama;

GRUPPO G: Svezia, Sudafrica, ITALIA, Argentina;

GRUPPO H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud.

CALENDARIO MONDIALI FEMMINILI 2023

1ª GIORNATA FASE A GIRONI

Giovedì 20 luglio

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Nuova Zelanda-Norvegia (GRUPPO A)

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Australia-Irlanda (GRUPPO B)

Venerdì 21 luglio

Ore 4.30, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Nigeria-Canada (GRUPPO B)

Ore 7.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Filippine-Svizzera (GRUPPO A)

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Spagna-Costa Rica (GRUPPO C)

Sabato 22 luglio

Ore 3.00, Eden Park-Auckland, Stati Uniti-Vietnam (GRUPPO E)

Ore 9.00, Waikato Stadium – Hamilton, Zambia-Giappone (GRUPPO C)

Ore 11.30, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Inghilterra-Haiti (GRUPPO D)

Ore 14.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Danimarca-Cina (GRUPPO D)

Domenica 23 luglio

Ore 7.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Svezia-Sudafrica (GRUPPO G)

Ore 9.30, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Olanda-Portogallo (GRUPPO E)

Ore 12.00, Football Stadium – Sydney, Francia-Giamaica (GRUPPO F)

Lunedì 24 luglio

Ore 8.00, Eden Park – Auckland, ITALIA-Argentina (GRUPPO G)

Ore 10.30, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Germania-Marocco (GRUPPO H)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Brasile-Panama (GRUPPO F)

Martedì 25 luglio

Ore 4.00, Football Stadium – Sydney, Colombia-Corea del Sud (GRUPPO H)

2ª GIORNATA FASE A GIRONI

Martedì 25 luglio

Ore 7.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Nuova Zelanda-Filippine (GRUPPO A)

Ore 10.00, Waikato Stadium-Hamilton, Svizzera-Norvegia (GRUPPO A)

Mercoledì 26 luglio

Ore 7.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Giappone-Costa Rica (GRUPPO C)

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Spagna-Zambia (GRUPPO C)

Ore 14.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Canada-Irlanda (GRUPPO B)

Giovedì 27 luglio

Ore 3.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Stati Uniti-Olanda (GRUPPO E)

Ore 9.30, Waikato Stadium – Hamilton, Portogallo-Vietnam (GRUPPO E)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Australia-Nigeria (GRUPPO B)

Venerdì 28 luglio

Ore 2.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Argentina-Sudafrica (GRUPPO G)

Ore 10.30, Football Stadium – Sydney, Inghilterra-Danimarca (GRUPPO D)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Cina-Haiti (GRUPPO D)

Sabato 29 luglio

Ore 9.30, Wellington Regional Stadium – Wellington, Svezia-ITALIA (GRUPPO G)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Francia-Brasile (GRUPPO F)

Ore 14.30, Perth Rectangular Stadium – Perth, Panama-Giamaica (GRUPPO F)

Domenica 30 luglio

Ore 6.30, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Corea del Sud-Marocco (GRUPPO H)

Ore 11.30, Football Stadium – Sydney, Germania-Colombia (GRUPPO H)

3ª GIORNATA FASE A GIRONI

Domenica 30 luglio

Ore 9.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Svizzera-Nuova Zelanda (GRUPPO A)

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Norvegia-Filippine (GRUPPO A)

Lunedì 31 luglio

Ore 9.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Giappone-Spagna (GRUPPO C)

Ore 9.00, Waikato Stadium-Hamilton, Costa Rica-Zambia (GRUPPO C)

Ore 12.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Canada-Australia (GRUPPO B)

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Irlanda-Nigeria (GRUPPO B)

Martedì 1 agosto

Ore 9.00, Eden Park – Auckland, Portogallo-Stati Uniti (GRUPPO E)

Ore 9.00, Forsyth Barr Stadium – Dunedin, Vietnam-Olanda (GRUPPO E)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, Cina-Inghilterra (GRUPPO D)

Ore 13.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Haiti-Danimarca (GRUPPO D)

Mercoledì 2 agosto

Ore 9.00, Waikato Stadium – Hamilton, Argentina-Svezia (GRUPPO G)

Ore 9.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Sudafrica-ITALIA (GRUPPO G)

Ore 12.00, Football Stadium – Sydney, Panama-Francia (GRUPPO F)

Ore 12.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, Giamaica-Brasile (GRUPPO F)

Giovedì 3 agosto

Ore 12.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Corea del Sud-Germania (GRUPPO H)

Ore 12.00, Perth Rectangular Stadium – Perth, Marocco-Colombia (GRUPPO H)

OTTAVI DI FINALE

Sabato 5 agosto

Ore 7.00, Eden Park – Auckland, 1ª Gruppo A-2ª Gruppo C (49)

Ore 10.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, 1ª Gruppo C-2ª Gruppo A (50)

Domenica 6 agosto

Ore 4.00, Football Stadium – Sydney, 1ª Gruppo E-2ª Gruppo G (51)

Ore 11.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, 1ª Gruppo G-2ª Gruppo E (52)

Lunedì 7 agosto

Ore 9.30, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, 1ª Gruppo D-2ª Gruppo B (54)

Ore 12.30, Stadium Australia – Sydney, 1ª Gruppo B-2ª Gruppo D (53)

Martedì 8 agosto

Ore 10.00, Melbourne Rectangular Stadium – Melbourne, 1ª Gruppo H-2ª Gruppo F (56)

Ore 13.00, Hindmarsh Stadium – Adelaide, 1ª Gruppo F-2ª Gruppo H (55)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 11 agosto

Ore 3.00, Wellington Regional Stadium – Wellington, Vincente 49 vs Vincente 51 (57)

Ore 9.30, Eden Park – Auckland, Vincente 50 vs Vincente 52 (58)

Sabato 12 agosto

Ore 11.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Vincente 53 vs Vincente 55 (59)

Ore 12.30, Stadium Australia – Sydney, Vincente 54 vs Vincente 56 (60)

SEMIFINALI

Martedì 15 agosto

Ore 10.00, Eden Park – Auckland, Vincente 57 vs Vincente 58 (61)

Mercoledì 16 agosto

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Vincente 59 vs Vincente 60 (62)

FINALE 3°-4° POSTO

Sabato 19 agosto

Ore 10.00, Brisbane Stadium/Lang Park – Brisbane, Perdente 61 vs Perdente 62

FINALE 1°-2° POSTO

Domenica 20 agosto

Ore 12.00, Stadium Australia – Sydney, Vincente 61 vs Vincente 62

MONDIALI FEMMINILI 2023 IN TV E STREAMING

Sarà la Rai a trasmettere in chiaro, in diretta e in esclusiva, i Mondiali femminili 2023. L’annuncio ufficiale della tv pubblica ha posto fine a quello che rischiava di diventare un vero e proprio caso.

Tifosi e appassionati potranno dunque vedere le Azzurre e alcune delle gare sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play, disponibile tramite app su pc, notebook e dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.

I diritti di trasmissione comprendono 15 partite della manifestazione iridata, comprese le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale 1°-2° posto.