Mondiali Femminili, Girelli nell’olimpo azzurro: eguagliata la Morace del 1991 con una straordinaria prestazione conto la Giamaica

Un, due, tre. Mica facile mettere a segno una tripletta in 90′, figurarsi ai Mondiali. E figurarsi con la casacca dell’Italia, che alla rassegna iridata al femminile sta partecipando per la terza volta appena. Eppure Girelli, ieri contro la Giamaica, tutto questo l’ha realizzato.

Eguagliando così il record di un totem del calcio in rosa come la Morace. Che una tripletta l’aveva messa a segno nell’esordio del Mondiale 1991 contro Taipei. In una partita terminata, guarda caso, anche in quella circostanza con il rotondo punteggio di 5-0. Corsi e ricorsi storici.