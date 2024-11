Montella-Roma, arriva la presa di posizione della Turchia: il comunicato sulla trattativa

Le ultime sul futuro di Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, dopo i recenti interessamenti della Roma. I dettagli

Ceyhun Kazanci, vicepresidente della federazione calcistica della Turchia, ha parlato a TRT Spor deegli interessamenti della Roma per Vincenzo Montella.

LE PAROLE – «È naturale per un club come questo fare un’offerta alla propria leggenda. Non ci è però pervenuta alcuna offerta ufficiale. Se ci sarà una situazione ufficiale, verrà valutata, ma è così. Siamo soddisfatti dell’allenatore e lui è soddisfatto di noi. Lui non avrà alcuna inclinazione in quella direzione. Non è certo così. Quello di cui parliamo sempre è come arriviamo alla Coppa del Mondo 2026. Non c’è nessuna situazione ufficiale che ci sia pervenuta. Entrambe le parti sono soddisfatte l’una dell’altra. L’obiettivo è uno solo: il 2026. Non confondiamoci con nient’altro in questo momento. Ieri abbiamo cenato insieme, la Roma non è tra i pensieri di Montella»