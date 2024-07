Montella Turchia, Erdogan lo difende: «Bisogna RISPETTARLO, ha mostrato il suo VALORE»

Le parole del presidente della Turchia Erdogan su vincenzo Montella, dopo le critiche a seguito dell’eliminazione a Euro 2024

In molti in Turchia hanno dato la colpa dell’eliminazione ad Euro 2024 a Vincenzo Montella, in particolare colpevole di non aver fatto i cambi giusti in tempo. A difenderlo però ci ha pensato niente meno che il presidente Erdogan. Di seguito le sue parole.

«Montella aveva già mostrato il suo valore e oggi è finito immediatamente nel mirino e perché? Secondo molti non ha fatto i cambi in tempo. Bisogna avere rispetto e lasciar lavorare. Ho letto che secondo alcuni servivano cambi al 60′, ma parlare oggi è facile. Io non partecipo a questo tiro al bersaglio. È un allenatore che ha mostrato il proprio valore e di fare tutto il possibile per la squadra. Troppo facile dire che è bravo quando si vince e scarso quando si perde. Trovo questo modo di fare davvero poco elegante»