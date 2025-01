Monza, Bocchetti: «Oggi voglio vedere una reazione, Palladino è un amico. Sul ruolo di Maldini dico questo»

Le parole di Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, nel pre partita della sfida di Serie A contro la Fiorentina. I dettagli

Salvatore Bocchetti ha parlato a Sky Sport nel pre partita di di Monza-Fiorentina.

COSA SI ASPETTA – «I ragazzi si sono allenati forte questa settimana. Mi aspetto una grande reazione, so che uomini sono e stasera faranno una grande prova».

MALDINI PUNTA? – «Si è allenato bene, può ricoprire più ruoli in attacco. Sono contento di come si allena e della grinta che mette in allenamento. Sono sicuro che farà una grande gara».

PALLADINO – «Lo conosco da tanti anni, è un grande amico per me, mi ha parlato bene dell’ambiente, delle persone e dei ragazzi che mi stanno dimostrando che sono quello che diceva Raffaele. Spero che per loro sia una serata giusta per regalare emozioni a tutti noi».