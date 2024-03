Monza Cagliari: Palladino ha 4 top, Ranieri un flop

Monza-Cagliari, voti e pagelle: Palladino ha quattro top player, mentre Ranieri un flop perché Jankto è il peggiore

La differenza in Monza-Cagliari l’ha fatta la punizione capolavoro di Daniel Maldini. Una prodezza che ha concretizzato una brillante prova dei padroni di casa, come testimoniano i quattro 7 in pagella ricevuti da La Gazzetta dello Sport.

MALDINI – «Dovrebbe riempire meglio lo spazio per “legare”. Ma la punizione che fa la differenza pesa tanto ed è bellissima».

MARI‘ – «Dritto sul cassero, individua ogni sorta di pericolo all’orizzonte e lo disinnesca».

PESSINA – «Cambia tre volte posizione, non la lucidità. Nel dubbio, palla a Pes: in banca. A rendimenti alti».

COLPANI – «Vede gioco, avvelena palloni con cross e aperture».

Tra i 22 in campo più le riserve c’è un solo 5 e riguarda gli sconfitti.

JANKTO – «Dovrebbe garantire la quota inventiva, ma sulla sinistra non dà spunti: fuori dopo 45’».