Cessione Monza, Gabelli: «Il club ci interessa. Il mio rapporto con Commisso e Cardinale è buono. Non sono un vero appassionato di calcio...»

Le parole di Joseph Gabelli, patron del fondo Gamco, sul possibile acquisto del Monza dalla famiglia Berlusconi. Tutti i dettagli

Le voci sull’acquisizione del Monza da parte di un acquirente statunitense sono un’ipotesi reale, come conferma Mario Joseph Gabelli, patron del fondo Gamco. Ha definito a La Gazzetta dello Sport il club «un’opportunità interessante», defilandosi però a livello personale. A trattare la vicenda ci penseranno altre persone. Lui ha parlato anche del suo rapporto con altri americani presenti nel calcio italiano.

LA SFIDA CON L’AMICO COMMISSO – «No, non a livello personale. Io sono cresciuto nel Bronx con Rocco ma lui è un vero appassionato di calcio, oltre a essere stato un buon calciatore da giovane. Io invece da ragazzo ho praticato altri sport e allora preferisco il football, quello nostro, non il soccer, e il baseball».

CON CARDINALE DEL MILAN HA AVUTO TENSIONI SU PARAMOUNT – «Capisco la domanda, ma devo dire che non c’è alcuna rivalità tra me e Cardinale, anzi penso siamo dalla stessa parte e vogliamo fare gli interessi del gruppo, io però devo difendere la posizione dei miei investitori e produrre per loro il migliore accordo possibile».