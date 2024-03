Monza Mota: «Bel gol, non sono così male, dai!»

Le parole di Dany Mota, attaccante del Monza, dopo la vittoria in trasferta ottenuta dai brianzoli contro il Genoa

Dany Mota ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Monza contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

«Ne ho fatti tre di gol in rovesciata, non sono così male dai, ce l’ho il colpo. Andiamo avanti sapendo i nostri obiettivi, oggi è stata una vittoria fondamentale su un campo molto difficile contro una buona squadra. Abbiamo sofferto un po’ di più nel secondo tempo, ma ci può stare. Siamo cresciuti tanto dal giorno della promozione, da lì in poi abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo bene e vogliamo continuare a fare la storia. Questi due anni mi hanno aiutato, penso che sto facendo il mio».

VITINHA (arrivato in zona mista con lui ndr) – «Ha fatto un gran gol anche lui: lo seguivo al Braga e Marsiglia e so che giocatore che è. Chi è più forte? Lo siamo entrambi»

CHI HA FATTO IL GOL PIU’ BELLO (risponde Vitinha ndr) – «Lui. Rimanere? Non dipende da me, mi piace molto stare qui. Partita? Una bella partita, siamo entrati mali nel primo tempo, però poi abbiamo avuto una buona reazione e continueremo a lavorare per vincere».